Conventions signées pour un partenariat culturel

Au départ ponctuelles et informelles, ces coopérations entre l’Hectare à Vendôme, l’association l’Echalier à Couëtron-au-Perche (Saint-Agil) et la Halle aux Grains à Blois pour la diffusion de spectacles, l’accueil de compagnies en résidence, le prêt de matériel… sont dorénavant actées avec une convention qui vient d’être signée entre ces trois structures.

Deux axes de travail pour cette convention ont été mis en place à l’occasion de cette signature. «Scènes partagées» entre la Halle aux grains, Scène nationale de Blois et l’Hectare-Territoires Vendômois, Centre national de la marionnette pour que ces deux scènes labellisées du département qui prêtent une attention toute particulière au parcours des artistes et aux projets artistiques en mutualisant leurs moyens dans des coproductions, des accueils de représentations en série et en organisant des journées professionnelles. «Les deux structures renforcent ainsi leur partage des temps forts et festivals avec des spectacles proposés tout au long de la saison en abonnement croisé et en tournées territoriales mutualisées pour les artistes» soulignait Audrey Martel, directrice de l’Hectare-Territoires Vendômois lors de la signature.

La seconde convention, «La Mitoyenne» vient renforcer la coopération sur le nord du département entre l’Hectare-Territoires vendômois et l’association l’Echalier pour favoriser l’accès à la culture par la diffusion de spectacles, l’accueil de compagnies en résidence à Saint Agil, la coproduction également et le conseil en ingénierie. «Il est prévu d’accueillir pendant deux semaines en résidence artistique accompagnée par l’Hectare dans le cadre du dispositif «La Couveuse». L’Echalier sera partie prenante du choix des artistes et mettra à disposition son lieu et son matériel auprès de cette équipe choisie » détaillait Françoise Lesellier, présidente de l’association l’Echalier. Des conventions qui restent uniques dans la région Centre Val-de-Loire comme le conclut Delphine Benassy, vice présidente de la région, déléguée à la culture et à la coopération internationale.