Couture-sur-Loir : l’Isle Verte retrouve tout son charme

Le Vendômois a abrité nombre de personnages illustres ; parmi ceux-ci, le poète Pierre de Ronsard occupe une place toute particulière. Il est en quelque sorte «l’enfant du pays».

Né au manoir de la Possonnière en 1524, il y a vécu ses premières années, au milieu des champs, des bois et des prés voisins, comme en témoigne une partie de son œuvre où la nature tient une place importante, qu’il s’agisse de la forêt de Gastines, des fontaines, des roses ou encore de ce lieu très particulier, l’Isle Verte à Couture. Ronsard, fut témoin d’un siècle, celui de la Renaissance, où ont triomphé le bon goût et la beauté. Connu dans le monde entier (il existe une association des «Amis de Ronsard» au Japon), le poète est une figure de proue susceptible d’incarner le Vendômois, populaire non seulement dans l’hexagone mais aussi bien ailleurs. C’est dire l’importance que revêtent les lieux ronsardiens et leur mise en valeur.

Les élus de la Communauté des Territoires vendômois, ayant fait ce constat, se sont d’autant plus volontiers emparés du problème que les jardins connaissent une grande faveur auprès du public et qu’ils se présentent de plus en plus comme un moteur du tourisme. C’est ainsi qu’au cours de l’année 2019/2020, deux sites en particulier vont être réaménagés, le jardin de la Possonnière et l’Isle Verte. C’est dans ce dernier lieu que Ronsard avait souhaité, durant un temps, être inhumé : «Je veux, j’entends, j’ordonne, Qu’un sépulcre on me donne, Non près des rois levé, Ni d’or gravé, Mais en cette île verte où la course entrouverte du Loir autour coulant est accolant, Là où Braye s’amie d’Une eau non endormie Murmure à l’environ de son giron.» Ces vers sont gravés sur une stèle située à la pointe de l’Ile. La municipalité de Couture a fait tout son possible pour aménager le site afin d’accueillir promeneurs, pêcheurs et autres adeptes des sports nautiques. Le site est inscrit auprès du Service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP).

Le 23 octobre, une visite de chantier a réuni Philippe Mercier, Philippe Chambrier, Monique Richard et plusieurs élus municipaux ; celle-ci a permis de se rendre compte des nouveaux aménagements réalisés dans le cadre du Contrat territorial Loir médian pour la restauration des cours d’eau et de leurs berges. Le projet a été porté par la commune nouvelle « Vallée de Ronsard », avec l’appui technique et administratif des Territoires vendômois. Il a été subventionné à 80% à raison de 60% par l’Agence de l’eau et de 20% par la Région.

Quatre tonnes de ferrailles autrefois immergées aux abords de l’Île pour en conforter les berges ont été enlevées grâce à une barge munie d’équipements lourds ; la stabilisation des berges est maintenant assurée par des techniques végétales (plantation de végétaux hélophytes vivant des les marécages et de diverses variétés de saules arbustifs). Le lieu nettoyé avec soin, a conservé la partie décorative de sa végétation. Du côté de la berge, un ponton en chêne a été restauré, à côté duquel quelques frênes remarquables ont été sauvegardés.

L’Isle Verte a retrouvé ainsi tout son charme. Village de jardiniers amateurs, Couture voit sa vocation prise en compte et soutenue par les pouvoirs publics qu’il s’agisse de la commune ou de l’agglo.

Xavier Campion

Le Petit Vendômois