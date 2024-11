Création à Vendôme de la Commanderie de la Sainte-Larme

L’Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem va, le 9 novembre, accueillir au sein de la Prévôté de Blois, une commanderie à Vendôme, composée de onze membres, femmes et hommes, avec à sa tête Jean-Claude Manthé, chevalier-commandeur de cette nouvelle association baptisée Commanderie de la Sainte Larme de Vendôme.

L’Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem est un ordre de chevalerie catholique qui historiquement, remonterait aux croisades. C’est probablement la plus ancienne institution chevaleresque de la Chrétienté dont la vocation spirituelle est l’unité des chrétiens. Ses batailles aujourd’hui ne se font plus à l’épée mais plutôt au travers d’actions caritatives pour récolter des fonds et, ainsi, lutter contre la pauvreté, la maladie, l’exclusion et l’intolérance. «Autrefois, cet ordre soignait les lépreux et leur symbole, la croix verte de Saint Lazare qui est brodée sur nos capes, nous la voyons tous les jours sur les pharmacies» détaille Jean-Claude Manthé.

Ainsi, la commanderie pour rapporter de l’argent intégralement reversé à des associations œuvrant pour le bien commun, multiplie les actions comme la participation à des marchés de Noël ou en organisant un concert dont les bénéfices servent aux plus démunis. Une nouvelle commanderie qui met déjà son énergie au service des autres.