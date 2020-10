Cucurbitacées géantes

Plantées au printemps dernier en plein confinement, les courges géantes des Serres Saint Martin sont à nouveau en concours de poids cette année.

Plantés à l’arrière de la serre, dans une terre riche, les quinze pieds d’Atlantic Giant, courges géantes, s’étalent sur une grande surface avec vingt-cinq magnifiques fruits énormes. Exposés dans un espace dédié dès le 17 octobre sous la serre à Saint-Martin-des-Bois, la plus grosse devra comme l’année dernière être estimée par le public pour en deviner son poids et ainsi gagner des bons d’achat. Franck Nivault l’un des cogérants de l’entreprise s’est pris de passion pour ces géantes. « Aux États Unis, ces concours sont légion. Ce sont des espèces dédiées au bétail. Les graines de certaines seront conservées pour avoir une génétique que nous améliorerons d’année en année ».

Lors du confinement, les Serres Saint Martin ont dû subir la fermeture de leur entreprise comme beaucoup. Un coup dur pour la meilleure saison de l’entreprise. « Plus de 10 000 plantes produites et aucun acheteur, il nous était impossible de les jeter. Nous avons décidé très vite, avec mes collaborateurs, de fleurir les tombes dans dix-sept cimetières de la région, cela nous a remonté le moral » se souvient Franck. Ce geste altruiste a été relayé sur les réseaux sociaux et l’entreprise a reçu 200 lettres manuscrites ainsi que des mails et des coups de fil pour les remercier. Certains courriers étaient accompagnés de dons que les gérants, Franck et Sonia ont décidé de transformer en une statue à l’entrée du magasin, commande faite à l’artiste local, Giovanni Scarciello, sculpteur métal. Une œuvre qui représentera un bouquet géant de fleurs de 2m50 avec deux mains qui roulent un parchemin. « Nous voulions laisser une trace de cette période compliquée et surtout remercier tous ces clients et anonymes de leur soutien » conclut Franck Nivault. Une statue qui devrait être inaugurée en octobre.

Concours du 17 octobre au 31 octobre

“Estimez le poids de la Courge Géante” exposée

aux Serres Saint Martin à Saint-Martin-des-Bois

Bulletin à remplir sur place

Alexandre Fleury