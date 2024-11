Danser pour se concentrer

L’association France Parkinson, et spécifiquement son antenne à Vendôme, propose chaque semaine de multiples activités à ses adhérents dont un atelier de danse en ligne.

Pour à la fois apprendre en s’amusant les pas de madison et retrouver le plaisir de danser, l’activité est également un lieu où par l’action de bouger permet de s’assouplir et de se concentrer sur les pas à effectuer. «La maladie de Parkinson évolutive est caractérisée par un manque de dopamine et atteint la concentration et la coordination des mouvements en plus, des troubles physiques comme des douleurs musculaires, des tremblements et la lenteur des mouvements. La danse permet donc de travailler toutes ces altérations» explique Chantal Pelletier, coordinatrice de l’antenne vendômoise de France Parkinson depuis 2019. D’ailleurs tous les participants à cette activité sont unanimes sur le bienfait de la danse qui dope le moral et le physique et est recommandée par le corps médical.

L’association compte une trentaine d’adhérents vendômois et propose donc plusieurs activités à ceux-ci en plus de la danse en ligne comme l’aquagym et les bienfaits de l’eau pour la motricité, la marche bâtons pour améliorer sa posture et sa vitesse de marche, la sophrologie pour apporter un bien-être moral et le Chi Gong pour les bienfaits d’une gymnastique douce anti-stress. Il faut ajouter à cette nombreuse liste, l’auto-réflexologie de détente et l’art floral pour quelques séances par an. Toutes ces activités peuvent se faire avec ou sans aidant.