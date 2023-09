Décès de Claude Leymarios

Ce mois d’août a été marqué par la disparition d’un acteur majeur de la connaissance historique du Loir-et-Cher et du Vendômois, Claude Leymarios.

Orphelin à six après le décès de son père, André Leymarios, radio-navigant, dans un accident d’avion au mont Canigou en 1938, Claude, qui a perdu sa mère deux ans plus tôt, devient moréen accueilli avec amour par sa grand-mère. Il s’y fait des amis pour la vie et commence sa découverte assidue et espiègle du territoire.

Ses études et son parcours professionnel tentent de l’éloigner du territoire ainsi que de sa passion pour l’histoire mais c’est peine perdue lorsqu’un cimetière mérovingien est découvert en 1963 à l’étang Saint-Lubin à Fréteval et qu’il est sollicité pour organiser les fouilles.

En 1964 et 1965, ce furent les thermes gallo-romains à Grisset (Fréteval) ; en 1966 et 1967, la structure gallo-romaine de La Barrière (Morée) ; en 1969, les structures médiévales du Calvaire (Vendôme)… et surtout, de 1968 à 1989, la forteresse médiévale de Fréteval où vingt campagnes de fouilles minutieuses révèlent son exceptionnelle richesse. La photographie aérienne sera aussi une passion largement assouvie. Recherches, inventaires, publications se succéderont avec une âpreté au partage de la connaissance jamais démentie.

Président de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois à deux reprises et de tant d’autres associations, Claude Leymarios intégrera professionnellement l’archéologie en 1976 au conseil général de Loir-et-Cher après avoir été conseiller culturel auprès du préfet, il sera aussi le premier des adjoints de la culture et des jumelages, en 1989, de l’emblématique ministre de la Culture et maire de Blois, Jack Lang.