Démocratie locale : des projets proposés par les Vendômois

Dans le prolongement de la mise en place des instances de démocratie locale (Conseil de proximité et tables de quartier), la ville de Vendôme lance son budget participatif, pour donner l’opportunité aux Vendômois et Vendômoises de prendre part directement à l’élaboration de projets pour leur commune et leur quartier.

À partir du 1ᵉʳ octobre (et jusqu’au 3 décembre), les projets proposés par les Vendômois, en tant que personnes, collectif d’individus ou association pourront être déposés sur le site internet de la ville. «Le budget participatif concerne des dépenses d’investissement, pour des projets localisés à Vendôme, devant viser l’intérêt général et bénéficier à un public diversifié, afin d’améliorer le cadre de vie, faciliter le lien social et la solidarité, en veillant évidemment à respecter au mieux l’environnement» détaille Laurent Brillard, maire de Vendôme.

Ainsi, une enveloppe de 100 000€ sera consacrée à la réalisation des projets lauréats de cette première édition 2024-2025, à raison de 30 000€ maximum pour chacun d’entre eux. Des projets qui seront suivis et jugés par un comité composé de 10 élus afin d’examiner leur pertinence et leur faisabilité technique et juridique par les services de la mairie et les proposera à l’arbitrage du maire.

Ce nouveau dispositif est encadré par un règlement auquel pourront se référer les habitants porteurs de projets et à disposition des citoyens. Ce budget participatif sera officiellement lancé lors de la Journée des associations le 7 septembre avec un stand dédié à celui-ci en face de l’entrée de la mairie, parc Ronsard.