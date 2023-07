Des projets pour Vendômois Handicap

Intervenant en faveur des personnes en situation de handicap que ce soit dans leur parcours de vie, leur entourage et leur environnement, Vendômois Handicap lance un nouveau projet associatif pour les cinq ans à venir.

Même si la crise sanitaire de la Covid-19 a contrarié les ambitions du dernier projet associatif lié à la conduite des programmes personnalisés des personnes et dans l’animation de la vie associative, l’action de l’association Vendômois Handicap ne s’est pas arrêtée pour autant. Gérant cinq établissements et services soutenus par l’ARS et par le Conseil départemental, les 120 personnes en situation de handicap, de l’enfance à la vieillesse, sont accompagnées par 56 salariés afin d’œuvrer pour un mieux vivre ensemble sur le territoire.

Lors de l’assemblée générale, l’association a donc défini un nouveau cap dans un projet associatif libellé dans un document de référence, un socle commun d’actions et d’orientations pour les 5 ans à venir. D’abord renforcer l’action de Vendômois Handicap dans la cité pour permettre le développement de l’approche inclusive de l’accompagnement des personnes, en prenant en compte leurs réels besoins en attentes et en les accompagnants. Un projet également pour mieux faire connaître les actions de l’association avec, entre autres, un nouveau site qui a été mis en ligne récemment. Partageant des valeurs fortes comme l’action militante, l’action de proximité, de reconnaissance mutuelle des différences et des potentialités de tous, tout en développant les synergies, Vendômois Handicap poursuit et renforce aujourd’hui ces engagements au service des citoyens en situation de handicap ou en difficultés sociales sans oublier leur entourage.