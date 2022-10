Des regards, des images, des livres et des voix

programme d’actions culturelles et artistiques en direction des enfants et des adolescents, cette offre culturelle permet la rencontre des publics et des artistes à travers les enjeux des pratiques des écrans. Elle s’appuie sur l’expérience de Ciclic en faveur de l’éducation aux images. Rencontrer des professionnels de l’image et découvrir leurs univers et parcours personnels. Développer une curiosité culturelle, une expression artistique et un imaginaire personnel par le processus de création. Porter un regard aiguisé et réfléchi sur les images d’hier et d’aujourd’hui.

«Des livres et des voix» : nouveau dispositif de sensibilisation et de découverte à la création littéraire contemporaine par le biais d’actions autour de la lecture à voix haute avec des comédiens et la rencontre d’auteurs. Dédié à la jeunesse, «Des livres et des voix» se déploie auprès des 13/25 ans en dehors du temps scolaire et en temps scolaire. Il s’adresse à toutes les structures désireuses de proposer aux jeunes qu’elles accompagnent, un temps de découverte et de pratique autour du livre avec une programmation issue de formes littéraires variées.