Des vins et plus encore…

On n’a pas tous les jours deux fois 20 ans ! Né en 1984 d’une bande d’amis avec à sa tête Joël Bressand, le Salon des vins, devenu incontournable aujourd’hui, a débuté dans les caves de La Chartre-sur-le-Loir avant de s’installer, depuis plus de 20 ans, à Chahaignes.

Ce Salon des vins de France et de la gastronomie organisé par l’association Les Goûteux d’Vins a une particularité forte depuis ces années de création. Un vin par province, soit plus de 55 producteurs en y ajoutant le whisky français ou le rhum de la Martinique et toute la gastronomie. «Le contact se fait facilement entre les producteurs et les amateurs car ils aiment expliquer leur travail et le terroir propre à chaque région. Beaucoup de viticulteurs reviennent chaque année avec, pour certains, la 3e génération qui se déplace» explique le président-fondateur du salon, Joël Bressand.

Pendant plus de 30 ans, Joël Bressand passait ses vacances à sillonner les routes à la rencontre des viticulteurs. En effet, on a cette chance, pour les amateurs de ce « breuvage des dieux », de pouvoir visiter toutes les régions de France à travers ses terroirs. «Mon plaisir est de trouver un vin de qualité à un prix raisonnable et que toutes les appellations soient représentées sans concurrence» souligne Joël Bressand. Avec plus de 5.000 visiteurs, ce Salon des vins et de la gastronomie tient à rester «le plus grand des petits salons de France» comme aime à le préciser avec humour son président.