Destination le Gabon !

En début d’année, l’association Gabon Prévention Pour Tous, basée à Saint-Ouen, a initié une campagne de collecte de vêtements. Particuliers et associations audonniennes ont répondu à l’appel. C’est ainsi qu’au cours du mois de septembre et octobre, différents dons ont pu être redistribués à des organismes gabonais.

En effet, le Président de l’AGPPT s’est rendu au Gabon et après consultation avec le bureau Gabon de l’Association, un programme de distribution a pu se mettre en place.

Les enfants du Centre d’accueil des orphelins et des enfants vulnérables, El-Jireh, de Nkok, situé à une vingtaine de kilomètres de la capitale Libreville, ont été les premiers à recevoir vêtements et chaussures d’occasion, le tout en bon état. Puis les maillots reçus en don par l’Also Basket de Saint-Ouen, ainsi que des ballons ont fait la joie des jeunes basketteurs de l’AS omnisport de la Garde républicaine de Libreville. D’autres vêtements de sport, du football cette fois, offerts par Also Saint-Ouen, ont été remis à l’Association sportive La Vie est belle de Nkok.

Par ailleurs, dans le cadre de la prévention santé, le Dr Meungang, de la PMI de Glass à Libreville, a accueilli le Président de l’AGPPT et le Coordinateur Gabon, venus apporter différents matériels médicaux nécessaires aux soins prodigués auprès des mères et des enfants, ainsi que des moustiquaires imprégnées indispensables dans la lutte contre le paludisme. Enfin, en octobre, le service de gériatrie de l’Hôpital de Melen a reçu vêtements et matériels adaptés.

L’AGPPT remercie très chaleureusement tous les particuliers et les associations audonniennes qui ont participé à cet élan solidaire.

Afin de poursuivre ces rencontres et ces partages interculturels, l’Association organise une soirée dansante déguisée sur le thème années 80, autour d’un repas typique gabonais ce 3 décembre à partir de 19H à la Salle des associations de Saint-Ouen. Dépaysement garanti !

Venez nombreux faire la fête et partager un bon moment de convivialité !