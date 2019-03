Deux invités de marque chez « Les Amis du Château de Meslay »

Samedi 23 mars, à 14h15, aux Greniers de l’Abbaye à Vendôme, se déroulera l’Assemblée Générale de l’association des Amis du château de Meslay qui sera suivie de deux conférences et d’une dédicace.

« Un château, une famille : permanence et adaptation à travers les siècles »

Eric Mension-Rigau, grand spécialiste de l’étude des élites depuis la Révolution française tentera de répondre à ces deux grandes questions :

Qu’est-ce que la noblesse? Y a-t-il une permanence aristocratique ?

C’est en tout cas le thème de son nouvel ouvrage » Enquête sur la noblesse – La permanence aristocratique » qui parait début mars et dont il nous fait la primeur ; il le dédicacera à la fin de sa conférence pour ceux qui le souhaitent.

Le conférencier dira comment les propriétaires du château de Meslay, par exemple, correspondent bien aux principes, aux traditions, et aux comportements qu’ont eus ces élites françaises au fil des siècles. Il nous permettra de comprendre comment s’est forgée cette identité nobiliaire. Il retracera les grandes étapes de son histoire, des bâtisseurs de forteresse jusqu’à la cour de Louis XIV, des salons des Lumières à la Terreur, de Napoléon au XXI° siècle… Il expliquera comment la noblesse n’a pas vraiment perdu son importance sociologique, ni sa place dans l’inconscient, dans l’imaginaire collectif. Eric Mension-Rigau dira en quoi elle est capable de perpétuer son identité, sa stabilité sociale, et diffuser son énergie créatrice, quels que soient les aléas de l’évolution de notre société moderne.

Christophe Marion, conférencier, jeune délégué général du CTHS (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), va faire une présentation de l’histoire de notre belle Société Archéologique Scientifique du Vendômois. Que de chemin parcouru depuis les premières réunions littéraires où dès 1808 des érudits vendômois menaient ensemble des travaux sur la poésie, le théâtre, la littérature !

Il va aussi et surtout évoquer sa mission actuelle au CTHS qui est de dynamiser ce réseau exceptionnel de la recherche que sont les 3500 associations et sociétés savantes (représentant 700 000 personnes) dont il assure la coordination. Ces sociétés, actrices de la région, du territoire sont des relais, des médiateurs culturels.

Christophe Marion veut rendre plus vivante leur action car il considère que ce sont des passerelles entre le monde universitaire et le grand public. De même que l‘université essaie de rendre plus vivante ses méthodes de pédagogie grâce aux nouvelles techniques de l’information, il pense qu’il faut rendre le public plus moteur et tisser des liens entre lui et la communauté scientifique. Comment ? C’est ce qu’il va expliquer à travers les fameux «moocs» du Museum d’Histoire Naturelle sur les thèmes «les herbes sauvages de ma rue», les insectes pollinisateurs, les météorites, là où le grand public peut participer par ses observations à l’élaboration du savoir, ce fameux crowdsourcing.

Samedi 23 mars, 14h15, Greniers de l’Abbaye, à Vendôme

AG de l’ass. culturelle des amis du Château de Meslay suivie de 2 conférences et d’une dédicace. Et verre convivial autour des conférenciers. Entrée libre.

amisduchâteaudemeslay@gmail.com et

page facebook château de Meslay

