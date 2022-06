Devenir du Faubourg-Chartrain dévoilé

En ce début juin, le projet d’aménagement du Faubourg-Chartrain à Vendôme fut dévoilé devant un public nombreux lors d’une réunion publique au Minotaure.

Cette réunion fut l’occasion de détailler l’ensemble des échanges qui ont été menés lors de la concertation organisée auprès des habitants via le groupe de sept habitants tirés au sort pour suivre le projet et du conseil municipal jeune en collaboration avec les commerçants et artisans du faubourg. Un projet également mené par le cabinet d’Urbanisme ZCCS qui était en charge de la présentation de la synthèse des différentes études et, bien sûr, du projet retenu.

Partant d’objectifs bien définis comme consolider la vocation commerciale de ce faubourg, renforcer l’attractivité du centre-ville, embellir les espaces publics tout en donnant plus de place aux mobilités douces comme le vélo tout en confortant l’offre de parking, la tâche n’était pas facile. Avec un trafic important, 9.200 véhicules empruntent chaque jour le faubourg, il a été constaté que cet axe de centre-ville supportait un flux de transit nord-sud pour 80% plutôt qu’un axe de destination. Il ressort de ces concertations que ce fort sentiment routier sans contrepartie pour les mobilités douces devait évoluer vers plus de sécurité, plus de végétalisation pour que cet espace soit plus agréable et plus dynamique. Pour que tout puisse rentrer dans une rue qui fait 14 m de large, le Faubourg-Chartrain sera donc en sens unique nord-sud avec 18 mois de travaux en plusieurs tronçons… Opération prévue début 2023 !