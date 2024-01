Devenir jeune-sapeur pompier

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher, par son président Philipe Gouet, et l’union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) de Loir-et-Cher, via son président, Jean-Noël Richard, ont signé une convention mettant en place une aide incitative exceptionnelle afin d’encourager et de soutenir l’engagement de jeunes Loir-et-Chériens au service de leurs concitoyens.

D’une valeur de 41 euros, cette aide s’adresse à chaque jeune inscrit dans l’une des sections locales de l’UDSP, ce qui permettra de couvrir la moitié des frais d’inscription.

Cette signature de convention s’est déroulée en présence de Philippe Sartori, vice-président du Conseil départemental et président du SDIS 41, et du colonel Mohammed Kharraz, directeur départemental du SDIS 41.

Cette formation, à laquelle ont déjà répondu, plus de 200 jeunes, permettra de consolider et dynamiser la formation de jeunes effectifs volontaires qui, plus tard, pourront assurer, avec leurs aînés, la sécurité civile du territoire dans les meilleures conditions possibles. Ce vivier de recrutement potentiel reflète l’ambition du Département, en cohérence avec sa vision stratégique de protection, de faire de la sécurité et de la prévention, une préoccupation collective.