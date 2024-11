Du nouveau pour les deux-roues

À Morée, Xavier Reboulleau a ouvert son centre de contrôle technique il y a tout juste deux ans. S’il a rapidement trouvé sa clientèle automobiliste, il a élargi son activité dans le cadre prévu par l’arrêté d’application paru le 24 octobre 2023 au Journal Officiel fixant les règles du contrôle technique des deux-roues. Depuis le 15 avril 2024, ces contrôles concernent non seulement les deux-roues dans leur ensemble, mais également les trois-roues, les quads et les mini-voitures, à l’image des véhicules sans permis.

«Pour le lancement, les contrôles deux-roues ne nécessitaient que peu de matériel en dehors d’une béquille de levage et d’un bloque-roue en sus de la mise à jour du logiciel de contrôle pollution. Pour le technicien de contrôle, la majeure partie des vérifications est visuelle», explique le professionnel. Cependant, ce contrôle, valable trois ans, va évoluer «La mesure du niveau sonore interviendra à partir du 1ᵉʳ mars 2025 et la vérification de la vitesse pour les cyclomoteurs dès le 1ᵉʳ juin 2025. Pour nous, centres de contrôle, cela va engendrer un investissement beaucoup plus conséquent avec l’acquisition d’un sonomètre pour la mesure du bruit et d’un céléromètre pour les 50 cm³ afin de vérifier qu’elles sont toujours bridées à une vitesse inférieure à 45 km/h. Un investissement de l’ordre de 10.000 €, mais aussi quatre jours de formation initiale puis deux jours chaque année de remise à niveau»

Pour un indépendant, cela induit des journées hors du centre et donc sans chiffre d’affaires, mais aussi des frais de déplacement «Outre la rigueur des contrôles qui va indubitablement augmenter, le prix va suivre. Aujourd’hui et jusqu’en avril, le prix est de 50 € mais, après, il faudra intégrer l’amortissement de l’investissement ainsi que la prise en compte des différents frais et le prix augmentera sans doute de 10 ou 20€». De quoi achever de convaincre tous les propriétaires concernés à faire rapidement effectuer leur premier contrôle en sus de l’obligation légale.