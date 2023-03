Duoday, pour plus d’inclusivité

À l’occasion d’une journée nationale Duoday, l’ESAT Jean Muriel de Lunay a organisé, pour ses salariés en situation de handicap, un moment partagé avec des professionnel ou des associations, pour découvrir des métiers avec une participation active. Ce 14 février, c’était l’heure du bilan, plutôt prometteur !

Le Duoday permet de mesurer les qualités et atouts professionnels de travailleurs en situation de handicap. « Il offre l’opportunité à nos salariés volontaires de découvrir un nouvel environnement de travail en milieu ordinaire » détaillait Pierre Mobèche, animateur à l’ESAT chargé de l’insertion professionnelle et organisateur de ces rencontres. Ainsi, 20 duos ont pu se réaliser cette année dans des milieux professionnels divers allant de la ferronnerie d’art, à l’industrie pharmaceutique, en passant par le nucléaire, la boulangerie, l’équestre et même la couture. « Ce sont des moments très importants, car ils peuvent préciser pour nos salariés un projet professionnel, amorcer ou concrétiser un futur parcours d’insertion, mais également pour le professionnel accueillant de les convaincre des potentialités en termes de compétences, d’intégration, de performance et d’autonomie des personnes en situation de handicap », poursuivait Pierre Mobèche.

Une sorte de défi gagnant-gagnant, une opportunité de rencontre pour changer de regard et dépasser les préjugés sur les travailleurs en situation de handicap. Lors de ce moment chaleureux et bienveillant, les professionnels accueillants ont pu mettre en avant les compétences et le savoir-faire des travailleurs accueillis dans leur structure. « Pour nous professionnels de l’accompagnement de l’ESAT, le duoday est une véritable occasion de mieux comprendre les attentes, hésitations, freins des employeurs et ainsi mieux les accompagner dans leurs projets d’intégration de futurs collaborateurs en situation de handicap. Les Duoday permettent à l’ESAT de collaborer avec ses partenaires habituels évidemment mais surtout avec de nouvelles entreprises et de les convaincre » conclut Pierre Mobèche. Et quand on voit le sourire et la véritable envie de partager de ces personnes accompagnées, on sait que cette expérience différente et valorisante est importante.