AU ROND DE SERVIETTE à Vendôme

A l’accueil et au service, Madame Minier, en cuisine et aux fourneaux, Monsieur Minier. Avec 30 ans d’expérience dans la profession, ce couple a d’abord tenu un restaurant à Pezou pendant 10 ans avant d’ouvrir leur seconde affaire à Vendôme. Au Rond de Serviette, le service est rapide, dans une ambiance calme et une déco sympathique, plutôt bistrot le midi, plutôt restaurant le soir. La cuisine est traditionnelle et élaborée à base de produits frais, avec un bon rapport qualité/prix. Le choix se fait à l’ardoise avec des plats différents chaque jour selon arrivage et toujours avec une proposition de poisson et de viande, à la carte (plat du jour à 10,50 €) ou en formule (à partir de 16,50 €). Petit conseil : pensez à réserver votre table.

Le Petit Vendômois