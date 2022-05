Livraison directe à la Gare TGV

Les Bios du Coin, magasin à Naveil qui réunit la production de produits bio Vendômois, jamais à court d’idées, développe un nouveau service après avoir mis en place en début d’année grâce à son site internet, la livraison à domicile. Cette fois-ci, votre panier commandé peut vous être livré gratuitement directement en gare TGV, le jeudi de 17h à 19h30.

En dehors des impacts de prix sur les emballages et les coûts des transports, les prix des produits bio locaux n’ont pas augmenté malgré la crise que nous vivons actuellement. Grâce notamment aux fermes qui sont totalement autonomes, produisant elles-mêmes leur aliment pour leur bétail ou n’achetant aucun engrais, semence ni phytosanitaire, les coûts de production des producteurs bio et locaux sont restés les mêmes ! Avec donc des prix stables, les associés des Bio du Coin trouvent des solutions pour que leurs produits soient distribués au plus grand nombre comme la livraison à domicile ou le « click and collect ». « On s’est aperçu également que les jours d’affluence à la gare TGV sont les mardis et jeudis. Nous avons mis en place avec la SNCF un contrat qui nous permet d’assurer ce nouveau service de livraison à la gare, pour toutes les commandes passées sur notre site internet ou par téléphone au plus tard le jeudi à midi » souligne Christian Lalliot, producteur de lait bio au Poislay et associé au Bio du Coin. Ce service est proposé aux voyageurs qui descendent du train comme évidemment aux personnes qui travaillent dans les entreprises de la zone de la gare.

Pour vos commandes :

wwwlesbioducoin.fr

contact@lesbioducoin.fr – 06 45 54 96 24-

Livraison à domicile le vendredi

ou livraison gratuite à la gare TGV le jeudi de 17h à 19h30

