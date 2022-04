Marché et bourse aux plantes à Villetrun

Dimanche 1er mai, le Comité des fêtes de Villetrun organise son sixième «Marché et bourse aux plantes» ainsi que son «Marché artisanal et produits du terroir».

Cette manifestation printanière se déroulera au cœur du village sur trois lieux différents mais proches les uns des autres avec une trentaine d’exposants, dimanche 1er mai de 9h à 18h (Entrée gratuite)

Bourse aux plantes : Échange de plants et graines entre particuliers.

Animation par la société d’horticulture du Loir-et-Cher :

Conférence sur les arbres fruitiers ; formes, tailles, variétés, maladies.

Marché de Végétaux :

– Vallée de Saint-Ouen : plans de tomates anciennes.

– Maraîcher : plans de légumes, plantes aromatiques.

– Horticulture : plans de fleurs, potées et divers.

Producteurs du terroir :

– Le miel de M. Parent,

– Les fromages de chèvre «Le Petit Lancéen»,

– Un producteur d’huile végétale de colza, tournesol et ses vinaigres,

– Les Rillettes de poule, foie de volaille, et les bocaux cuisinés sans colorants et conservateurs du «Mousseau d’Arrou»,

– Les escargots des Châteaux,

– Les bières artisanales de la brasserie Sommier de Montoire,

– La ferme du Chat Blanc avec ses farines fermières, pâtes, lentilles et asperges vertes si elles ont décidé de sortir leur petit bout du nez,

– Plantes sauvages, comment les cuisiner et les reconnaître avec Eliane,

– La faiseuse de savon bio « Les Truculentes de Naveil ».



Marché artisanal :

Pour le bien-être des oiseaux, Sylvie Oulion vous présentera ses mangeoires oiseaux.

Beaucoup d’autres exposants comme une couturière, dentellière, peintre sur toile, peintre sur porcelaine, peintre sur objets, les aquarelles et dessins de Patrice Rat, transformation d’animaux dans des courges et des coloquintes de Pierre, maroquinerie et sculpture sur bois.

Restauration possible sur place avec des plateaux-repas, sandwichs, pâtisseries et crêpes.

Le Comité des Fêtes de Villetrun vous attend nombreux ! Venez passer une belle journée pleine d’échanges et repartez avec vos paniers garnis de bons produits du terroir et de bonnes idées pour vos plantations.

