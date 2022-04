Nouveau concept de magasin pour Mobalpa Vendôme

Le magasin MOBALPA de Vendôme fait peau neuve après un mois de travaux effectués par des entreprises 100% vendômoises. Outre un changement de couleur pour le logo en devanture c’est réellement à l’intérieur du magasin que les changements sont notoires avec des zones bien définies où le futur client est pris en charge du début à la fin de son projet avec les conseils des 3 experts MOBALPA en aménagement pour votre intérieur et de son directeur d’agence.

Dès l’entrée, la zone d’inspiration vous permet de capter toutes les ambiances que propose l’enseigne. Grâce également à la réalité virtuelle avec un casque d’immersion, vous pouvez vous projeter dans votre futur projet et ainsi vous rendre compte de l’aménagement final. Le parcours se poursuit devant un espace coworking dédié à la conception de votre projet puis devant la zone d’une cuisine miroir où l’on retrouve deux cuisines MOBALPA d’apparences totalement identiques mais qui pourtant ont deux prix éloignés. Un espace pédagogique afin d’évaluer les attentes de votre projet, les matériaux utilisés, l’électroménager désiré,… tout ce qui peut faire la différence de prix.



En poursuivant le parcours clair et bien agencé, la zone découverte vous permettra de choisir toutes les matières, les fermetures et les hauteurs pour votre aménagement. Chez MOBALPA, aucune option, les aménagements des tiroirs sont compris, que ce soient les séparateurs, les tapis antidérapants, les côtés en verre fumé transparent ou en métal. MOBALPA propose également un produit exclusif qu’ils sont les seuls à présenter sur le marché vendomois, un meuble de 83 cm de haut pour une hauteur finie confortable de 92 cm grâce à un plan de travail type fin de 18 mm et une hauteur de plinthe de 7.5cm pour un esthétisme bien plus harmonieux, l’élégance à la française !

La nouveauté supplémentaire est de pouvoir ensuite visiter un appartement complet, de l’entrée à la salle de bain en passant par la cuisine et la chambre avec son dressing, les pièces de vie où l’on aime se retrouver. Tout le savoir-faire de MOBALPA y est présenté avec le sur-mesure pour plusieurs meubles d’aménagement, meuble TV, bureau, tête de lit, commode,… pour s’adapter à tous les intérieurs et à tous les goûts avec la possibilité d’avoir l’intégralité des couleurs désirées.



MOBALPA Vendôme, c’est aussi la force d’un groupe de 3 magasins dont Saint Cyr-sur-Loire (37) et Saumur (49), avec un taux record en terme de qualité et de satisfaction clients pour ses conceptions et réalisations grâce à la création d’un service de contrôle back office et gestion des SAV interne centralisé.

Mobalpa – 41 rue du Bellay – Vendôme

Le Petit Vendômois