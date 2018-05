Speedy Pizz revisite les classiques

C’est nouveau. Et dans tous les sens du terme. Karl et Emilie ouvrent un établissement qui détonne dans le milieu classique de la pizza Speedy Pizz. Et qui a mobilisé nombre d’acteurs du Vendômois pour finaliser un projet d’envergure au grand bonheur des amateurs de gastronomie italienne. Goûtez la qualité !

A peine ouvert en avril, que Speedy Pizz cartonne déjà. Un concept totalement novateur sur Vendôme : une pizzeria qui sort des chemins rebattus de la standardisation, avec des produits de qualité, et un magasin au look détonnant. Déguster sur place ou à emporter sa pizza, et ce au même prix. Karl et Emilie, le couple créateur de ce lieu, avaient déjà l’expérience de la vente à emporter, les voilà désormais à la tête de leur propre enseigne. Ils ont pu exprimer toute leur créativité, leur savoir-faire ainsi que leur envie d’un restaurant et d’une ambiance pas comme les autres.

Avec déjà quinze salariés recrutés, Speedy Pizz ouvre 7 jours sur 7 et dispose d’un accès réservé aux personnes à mobilité réduite (PMR). Une cinquantaine de places assises avec un mobilier original en bois de palette créé par la Régie de Quartier à Vendôme et une communication élaborée avec Dixit’Imprim. «Nous avons fait appel à 100% d’interlocuteurs locaux pour la création de cette pizzeria. Presque un an pour que le projet aboutisse avec bientôt la possibilité d’un paiement en ligne pour vous éviter l’attente», souligne Karl, l’heureux initiateur de ce concept. Pour partager en famille ou entre amis les grandes compétitions sportives, un écran géant diffuse Bein Sport pour tous les grands événements. Mieux encore : le Wi-Fi est gratuit, une borne Arcade est en libre accès et le restaurant dispose de prises USB à chaque table pour recharger portables, tablettes ou ordinateurs.

Des offres régulières sur le site internet, valables sur place ou à emporter (une achetée/ une offerte), et pour la trentaine de pizzas à la carte.

Avec plus de 3400 followers sur Facebook, très actif sur les réseaux sociaux, Speedy Pizz prévoit un jeu-concours pour remporter un voyage à New York ou… votre permis de conduire ! En ce moment, c’est 10 ans de pizza à gagner par personne ! Soit une pizza par semaine pendant une décennie ! Une formule «pizza+cinéma» complète l’offre avec une entrée au ciné valable six mois. Très proches des associations du territoire, Karl et Emilie peuvent également privatiser une salle avec des offres spéciales dédiées pour des événements festifs. Et les projets s’enchaînent, les beaux jours arrivant, Speedy Pizz étudie déjà la possibilité d’une terrasse. Chaque mois des surprises et des nouveautés, c’est un peu la force de cette pizzeria qui bouscule les poncifs mais qui connaît ses classiques.

Speedy Pizz, 55, faubourg Chartrain, Vendôme. Tél. : 02 54 80 80 80 ou speedypizz.fr.

Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h00 et de 18h00 à 22h30. Les vendredi et samedi jusqu’à 23h00.

A noter : la salle du restaurant ferme tous les jours à 22h00,

mais vous pouvez retirer votre commande à emporter jusqu’à l’heure de fermeture.

