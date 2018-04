Une main de fer dans un gant de velours

Niçois, d’origine sicilienne, Mitch Scaraglino est ferronnier d’art. Posé à Vendôme depuis plus de dix ans, l’artisan a ouvert son atelier du côté de Courtiras. Rencontre avec un homme du Sud.

Marteler, souder, forger, disquer, débardiller… le quotidien d’un ferronnier d’art. Scaraglino Design signe des créations uniques, loin des standards classiques, entre grâce et légèreté, circonvolutions de métal où le détail et la finition parachèvent des œuvres de haut vol.

Vous avez choisi de vous installer à Vendôme, loin de votre Côte-d’Azur, pour quelles raisons ?

Essentiellement pour des raisons familiales. Ma compagne, Lorraine, a des attaches vendômoises. Je l’ai suivie naturellement, sans vraiment connaître la région, à part les châteaux de la Loire… Un vrai saut dans l’inconnu !

Pas évident de se constituer une clientèle quand on arrive d’ailleurs ?

J’habitais Nice et je travaillais comme salarié dans une entreprise monégasque. On m’y confiait les commandes les plus artistiques, celles qui nécessitaient de la précision et une qualité de finition. En arrivant à Vendôme, j’ai d’abord travaillé deux mois dans une entreprise du secteur, avant de sauter le pas et d’ouvrir mon atelier. Internet, des partenariats avec les artisans locaux, tapissiers, menuisiers, décorateurs… m’ont mis le pied à l’étrier, ensuite le bouche-à-oreille a fonctionné. Et, là aussi, le réseau de ma femme a fait son œuvre. C’est une musicienne, d’origine écossaise, flûtiste solo à l’Ensemble philarmonique du Loir-et-Cher. Après avoir travaillé dans le monde entier avec des pointures comme Pavarotti, Tom Jones ou Shirley Bassey, elle dirige aujourd’hui l’école de musique de Mondoubleau.

Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ?

La porte du tapissier Scarlett Décoration, faubourg Chartrain, en fait partie. Pour l’anecdote, nous avons en commun les mêmes initiales : SD, pour Scarlett Décoration et Scaraglino Design. Des initiales dorées, travaillés graphiquement, cerclées par des arrondis de métal argenté et brillant, que j’ai intégrées au portail. Mais certaines rampes d’escalier, des garde-corps ou d’autres portails sont aussi des pièces maîtresses sorties de mon atelier, et toutes mes créations et matériaux sont certifiés de fabrication française.

Jean-Michel Véry