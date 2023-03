A Table pour l’emploi

C’est pour promouvoir les métiers de l’Hôtellerie Restauration Tourisme dans le département et particulièrement sur le Vendômois que l’Etat, le Conseil régional Centre-Val de Loire et l’organisation départementale professionnelle de la restauration et de l’hôtellerie UMIH de Loir-et-Cher s’associent dans le cadre du Comité de développement de l’emploi (CODEVE) pour lancer un programme d’actions ambitieux d’une quinzaine de jours afin de promouvoir les métiers de la restauration en manque de main d’œuvre et qui recrute en permanence.

L’objectif est bien de faire passer un message fort auprès des publics. La profession recrute et forme, accompagne à tout âge dans les différents métiers. Depuis quelques années, elle a su s’adapter également en modifiant ses conditions de travail, en réévaluant sa grille salariale… et souhaite le faire savoir au plus grand nombre. Plusieurs rendez-vous ont été programmés dans certains établissements scolaires, le prochain aura lieu au Forum «Jobs d’Eté» le 11 mars au Minotaure à Vendôme pour découvrir les offres d’emploi.