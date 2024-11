Accompagner, orienter et sensibiliser aux économies d’énergie

Le Pays Vendômois au travers du Contrat d’Objectif Territorial (COT) ou de la plateforme Rénover en Vendômois (REV’) cherche à faire faire des économies d’énergie aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers. Un sujet qui devient de plus en plus prioritaire au regard de l’actualité qui nous conseille de réduire nos émissions de carbone rapidement et de faire face à la hausse constante du coût de l’énergie.

Le syndicat mixte du Pays Vendômois a, entre autres, une mission primordiale envers l’énergie. «Nous devons être le premier territoire à avoir signé le 3e COT dans la région Centre-Val de Loire qui vise justement à développer les énergies renouvelables ou à faire des économies d’énergie en rénovant les bâtiments existants» soulignait Jérôme Desoeuvre, l’un des chargés de mission maîtrise d’énergie au Pays Vendômois. En effet, ce Contrat d’Objectif territorial finance la géothermie, les chaudières bois, les panneaux solaires pour la production d’eau chaude à hauteur de 45 % minimum pour les collectivités (comme la commune de Vendôme pour sa chaufferie bois des Grands Prés) ou les entreprises, avec des aides financières qui proviennent de l’ADEME et de la région, pilotées par le Pays Vendômois. Une entreprise qui s’installe ou qui souhaite changer son mode de chauffage peut faire appel à ces experts qui s’occuperont du dossier technique et d’étude de faisabilité, à l’exemple de l’entreprise SISLEY qui s’installe dans la zone d’activité de la gare TGV et qui a opté pour la géothermie.

Avec la plateforme REV’, Le Pays Vendômois accompagne, oriente et sensibilise les particuliers au travers de permanences régulières de l’ADIL dans le cadre des missions France renov’ qui est mandaté par le Pays Vendômois pour assurer ce service de conseil gratuit. Un travail est actuellement en réflexion pour la mise en œuvre au 1er janvier 2025 d’une future plateforme nommée Pacte Territorial avec plus d’actions sur le terrain et plus de communication pour accélérer le mouvement des rénovations de «passoires thermiques». Un travail qui se fait aussi conjointement avec le département pour rentrer dans ce nouveau dispositif l’adaptation des logements des personnes vieillissantes et le public prioritaire.