Agenda 41-Agri 2030 signé

En marge de la session plénière de décembre du Conseil départemental de Loir-et-Cher, Agenda41-Agri 2030 a été signé, fruit d’un important travail entre le département et la Chambre d’agriculture, conduit depuis la fin de l’été dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour définir les perspectives départementales de demain face aux urgences environnementales, sociales et climatiques. Une alliance pour définir un plan concret d’actions en somme, en faveur de l’agriculture et de l’alimentation de demain et pour confirmer la place importante de l’agriculture et de la forêt sur l’ensemble du territoire.