Agriculture, une situation inquiétante

«La plus mauvaise récolte depuis 40 ans» voilà comment le ministre de l’Agriculture jusqu’alors, Marc Fesneau, qualifie la moisson cette année.

Un constat plus que partagé par François-Xavier Rone, président de la FDSEA Loir-et-Cher. «Avec le bilan des coopératives et des négociants, nous pouvons avancer une baisse de rendement en blé, orge et colza de l’ordre de 20 à 30 % en moyenne avec des résultats très disparates selon la nature des terres. »

Et là n’est pas le seul problème puisqu’à celui de quantité s’ajoutent ceux de la qualité et des cours. «Il y a un déficit de 10 à 20 quintaux à l’hectare mais, de surcroît, la qualité n’y est pas. Notamment pour les fourrages à destination des élevages caprins qui devront se fournir à l’extérieur avec un sur coût indéniable. Cette faible qualité induit, dans certains cas, le déclassement des céréales et donc du prix.» Prix qui sont d’ailleurs particulièrement bas compte-tenu des bonnes récoltes aux États-Unis, au Canada et en Russie.

«Sur les 2.800 exploitations de Loir-et-Cher, plus d’un tiers rencontrent ou vont rencontrer de graves difficultés. Nous avons conscience de cet état de fait depuis plusieurs semaines ce qui nous a conduits à solliciter auprès du Préfet la mise en place d’une cellule d’urgence. Lors de la réunion du 7 août, les services de l’État et nous n’avions pas les mêmes estimations puisque l’Administration tablait sur une baisse de 5 à 10 quintaux alors que nous serons au moins au double.»

Des mesures d’accompagnement sont d’ores et déjà sollicitées comme la prise en charge des cotisations MSA, le dégrèvement des impôts fonciers, l’activation de l’indemnité de solidarité nationale pour les pertes de cultures ou l’accompagnement bancaire…

Certaines sont d’ores et déjà activées, d’autres sont en phase de négociation «Il va falloir aller vite car la situation est grave et particulièrement pour les jeunes récemment installés. J’invite tous les agriculteurs à déposer leur dossier auprès de la MSA dès à présent car la date de clôture a été fixée au 10 septembre». Parmi, les accompagnements, la coopérative Axéréal et les négociants proposent d’avancer la semence pendant un an, le temps de réaliser une nouvelle récolte… pour ceux qui passeront l’écueil.

Caroline Fontaine