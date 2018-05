Amandine Saillard, entrepreneuse modèle

Jeune Vendômoise aux looks soignés, Amandine Saillard s’impose dans le milieu de la mode et va lancer son site internet pour présenter ses collections.

Elle fait partie de cette nouvelle génération «d’influenceurs». A 24 ans, Amandine est suivie par près de 10 000 personnes sur son compte Instagram, un réseau social réservé aux partages de photos et de vidéos. Elle y poste ses looks, ses tenues du jour et inspire et conseille ses «followers» (ceux qui la suivent). Sorte de grande sœur et de bonne copine pour ses lectrices.

Passionnée de couture depuis son plus jeune âge, la Vendômoise a d’abord mis son talent à son profit. En postant ses créations sur les réseaux sociaux, l’engouement est sans appel et devient viral. La jeune femme ne s’enflamme pas et poursuit ses études dans le social jusqu’au BTS, même si le secteur ne la passionnait guère. Sans regrets, l’étudiante réfléchit à une nouvelle orientation pour finalement revenir à sa passion première : la couture…

Elle engage ensuite une mise à niveau en arts appliqués (Manaa), une passerelle pour intégrer un BTS Design de mode. Révélation pour la jeune entrepreneuse : «Je pensais que l’école n’était pas mon truc, mais finalement quand on trouve son domaine de prédilection on s’y épanouie. Je suis passée de dernière de la classe à première.» Désillusion. Après avoir postulé au BTS Design de mode partout en France, elle se voit notifier un refus. Peu importe, Amandine ne se laisse pas démonter et garde espoir «c’est le destin, ce n’est pas mon chemin et je vais le faire toute seule». Seule, pas vraiment. Elle prend contact avec la BGE-Ismer et séduit l’organisme avec son projet de création d’une ligne de vêtement sur-mesure. Cette association d’accompagnement à l’entreprenariat lui permet de bénéficier de stages, d’ateliers et d’être suivie dans le déroulé de son projet. L’affaire est lancée, Amandine va vous rhabiller.

www.instagram.com/amandinesld/

Des créations d’exception

En fonction de vos mensurations et de vos goûts, Amandine Saillard propose une ligne sur mesure, mais elle peut aussi les retravailler à votre convenance, sur la longueur d’une jupe par exemple. Sa particularité est de confectionner ses modèles à main levée, sans avoir recours à un patron.

Une collection riche et originale à découvrir mi-mai.

Julie Poirier