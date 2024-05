Assemblée générale de la Société Départementale d’Agriculture

La Société Départementale d’Agriculture de Loir et Cher (SDA41) a été créée, à l’origine, pour l’organisation des comices agricoles dans les différents arrondissements du département. Aujourd’hui, la SDA41 est bien plus que cela avec, depuis quelques années, l’organisation d’une multitude d’actions pour toujours mieux faire connaître l’agriculture loir-et-chérienne au grand public.

Présidée par Jacky Pelletier, l’assemblée générale de la SDA41 est l’occasion de revenir sur tous les événements organisés en 2023 et présenter les futures manifestations riches et variées. Toute l’année la Société œuvre à représenter le monde agricole à travers la mise en avant des divers produits qui sont les marqueurs de notre terroir. En effet, outre les comices agricoles qui restent les points d’orgue des représentations agricoles sur le département comme ce dernier comice réussi à Thoré-La-Rochette, l’organisation des nombreuses foires aux petits élevages dans tout le département, les divers concours des produits d’excellence (vins, fromages, cidres, citrouilles ou bières) et les expositions ou fêtes thématiques tout au long de l’année font de la SDA41 un véritable moteur dans la représentation, à tous les niveaux du savoir-faire de nos agriculteurs.

Depuis quelques années, la Société Départementale s’est tournée également vers les enfants avec la mise en place des actions pédagogiques, grâce entre autres au dynamisme de Benoît Rousselet, coordinateur et salarié à la SDA41. «A Thoré la Rochette, nous avons pu coordonner un concours de jus de raisin pour une approche sensorielle avec les enfants ainsi qu’une dégustation de fromage Trèfle du Perche. Ils ont pu ainsi débattre et valoriser les produits en remettant des médailles aux produits sélectionnés» détaillait celui-ci lors de la présentation des activités de la société lors de l’assemblée générale. D’autres actions comme la visite d’exploitation ou l’organisation dans des collèges du département en lien avec le conseil départemental des Journées Alimentation Collèges. La Société Départementale d’Agriculture joue pleinement son rôle, promouvoir encore et toujours la production loir-et-chérienne de nos agriculteurs.