Bonne et longue retraite à Lionel Henry

L’Observatoire de l’économie et des territoires de Loir-et-Cher a perdu, en cette fin d’année 2023, son directeur, Lionel Henry, qui a consacré près de 30 ans de sa vie à cette institution presque unique en France.

Le Carroir, à La Chaussée-Saint-Victor, a accueilli, en cette veille de Noël, toutes celles et tous ceux qu’il a côtoyés durant sa tâche, devenus, au fil des ans, des amis pour certains car leurs relations professionnelles au départ s’étaient muées en un but commun : faire avancer le Loir-et-Cher et le faire prospérer dans son dynamisme économique. Une mission, plus qu’un emploi, que Lionel Henry a su faire fructifier et adapter, sous la présidence de plusieurs élus ou responsables, dont bon nombre étaient là pour le saluer avant une retraite consacrée à la Drôme et à la Chine…, deux passions aussi fortes que le job qu’il exerça. Actuel président, Jean-Luc Broutin, salua le partant, en présence de Bernard Pillefer, sénateur ; Philippe Gouet, président du Conseil départemental et de plusieurs conseillers départementaux actuels et anciens ; Marie-Noëlle Amiot, présidente de la CCI 41 ; l’équipe des permanents de l’Observatoire dont le successeur de Lionel Henry, Christophe Lefert.

Auréolé et remercié pour la qualité de ses études et de ses travaux précis tout au long de sa carrière, Lionel Henry, à l’aise, relata quelques souvenirs dont celui d’avoir même été nommé Lionel Jospin par un des présidents qu’il a connus et avec qui il a œuvré pour le bien et l’avenir du Loir-et-Cher, avant de saluer tous les présidents de cette entité unique, dont Maurice Leroy… et ses collaborateurs qui furent fidèles à l’Observatoire puisqu’il n’y eut que très peu de turn-over en plus de trois décennies.

Longue retraite à Lionel Henry et à son sourire naturel aussi sympathique que ses connaissances du terrain. Ne doutons pas de sa capacité à répondre positivement à tous ceux ne manqueront pas de lui soumettre toujours quelques questions !