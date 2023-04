C.P.M.E de Loir-et-Cher, Franck Bataille, nouveau président

« Je voulais m’investir davantage dans la vie économique active de cette ville de Blois et, aussi, de ce département qui m’ont accueilli pour mes études, en arrivant de Dieppe, car je m’y sens bien, depuis 30 ans. Je veux y parfaire, en le perfectionnant, mon cursus d’entrepreneur et y écrire ma propre histoire. Marié et père de trois enfants, je me sens prêt à endosser de nouvelles responsabilités, en prise directe avec le terrain, pour les trois ans du premier mandat confié par mes pairs ».

Par ailleurs, à la tête de Loir-et-Cher Tech et membre élu de la CCI 41, Franck Bataille, qui flirte avec les 50 ans, fondateur de la société Agitys (5 collaborateurs), spécialisée dans les services numériques, après une expérience malheureuse et collective, seul candidat en lice, prend, donc, la présidence de la confédération des petites et moyennes entreprises de Loir-et-Cher (CPME 41), forte de 180 adhérents (plus de 1 000 entreprises environ), après l’intérim présidentiel de Sabine Ferrand et le départ de Laurent Kopp, dernier président en titre, en novembre 2022.

Une page se tourne, donc, dans l’histoire de cette structure qui occupe une place très importante dans la vie quotidienne de notre département. Il veut y apporter un sang neuf basé sur les nouvelles technologies, épines dorsales fortes de toutes les entreprises, aujourd’hui.

Franck Bataille souhaite, notamment, en plus d’autres idées à mettre en place, dans le cadre de son mandat, poursuivre les nombreuses actions déjà engagées par l’équipe très dynamique de la CPME 41, à laquelle il a adhéré en l’an 2000, et surtout renforcer l’action collective, avec une répartition efficiente des rôles, avec les 33 membres de son bureau, mais aussi les permanents de la CPME 41, et, surtout, les dix membres du conseil d’administration, dont la première vice-présidente Sabine Ferrand.