Callac, une société vendômoise en pleine expansion

Depuis 50 ans, la société CALLAC électricité est un acteur sur le Vendômois. Repris en 2016 par Laurent Sauvaitre après le décès brutal de Stéphane Coppens, CALLAC électricité accompagne les entreprises et les particuliers dans leur projet électrique, courant fort comme courants faibles.

Originaire de Bessé-sur-Braye, Laurent Sauvaitre, électricien de métier, a voyagé professionnellement dans toute l’Europe. Spécialisé dans les installations électriques pour de grandes sociétés, notamment sur les robots de peinture dans le monde de l’automobile ou les dépôts d’essence du groupe Total, il s’est rapproché de la région en reprenant l’entreprise Pellé à Blois au début des années 2010. «Je m’étais toujours promis que je développerais ma propre société et après ces années d’expérience, je me suis lancé grâce à cette opportunité» détaille Laurent Sauvaitre qui dorénavant dirige avec sa femme, Evelyne, trois sociétés réunies en une holding, Pellé Electricité, Broudic Plomberie et Callac électricité.

Toujours à la pointe des dernières normes et technologies, l’entreprise Vendômoise Callac Electricité, dont les camions rouges sont reconnaissables entre mille, est certifiée QUALIFELEC, OPPBTP, FFB et FFIE, des normes lui permettant d’assurer une vraie authentification du savoir-faire de l’entreprise. « Grâce à l’équipe à Vendôme de professionnels, nous avons une grande réactivité. Que ce soit pour le dépannage que nous assurons 7 jours sur 7 ou des chantiers de création, nous avons acquis de solides références auprès de nombreux clients, particuliers comme professionnels » poursuit le chef d’entreprise. Callac Electricité installe, répare et entretient votre système de chauffage, la climatisation, les réseaux informatiques et la domotique, un éventail complet de compétences au service de sa clientèle en pleine expansion.