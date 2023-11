Chauffage et Cie

Élément fondamental, le chauffage assure le confort thermique de votre maison ou appartement, utilisé autant pour la production que pour la distribution interne de l’eau chaude. Le choix suivant son logement est primordial, bien connaître les avantages, inconvénients et particularités de chaque système de chauffage vous aidera à faire votre sélection judicieuse.

La star du moment, c’est la pompe à chaleur, dispositif produisant de la chaleur en utilisant les énergies renouvelables, air, terre et eau pour la transformer en énergie thermique diffusée dans la maison afin de la chauffer. Son système consiste à prélever les calories contenues dans les différents éléments et donc les transformer en chaleur. Son utilisation apporte de nombreux avantages, tant économiques qu’écologiques, certaines sont réversibles et apportent également de la fraicheur l’été. Cependant, elles se montrent très bruyantes et peu efficaces sous des températures négatives.

La chaudière qui accepte toutes sortes d’énergie, entre autres le gaz ou les granulés bois, est excellente pour alimenter les différents appareils utilisés pour chauffer une maison de façon homogène. Facile à installer et d’utilisation fonctionnelle, elles restent cependant chères à l’achat et encombrantes.

Vous pouvez opter par ailleurs pour le poêle dans lequel l’on insère directement le combustible, généralement du bois, mais souvent utiliser en chauffage d’appoint avec une combustion simple. Le double combustion est plus performant et enfin le turbo qui peut faire office de chauffage central. Son utilisation reste cependant contraignante par son chargement constant et engendre des risques d’incendie si l’entretien régulier n’est pas fait correctement.

Reste les cheminées à foyers ouverts ou fermés par un insert. Comme pour le poêle, il est à combustible bois, mais au contraire de la cheminée à foyer ouvert qui reste peu performante dû à une déperdition de chaleur trop importante, l’insert permet de restituer une énergie thermique conséquente.

De toute façon, les professionnels chauffagiste pourront répondre à vos questions et faire appel à eux, c’est l’assurance d’une installation faite dans les règles de l’art et prendra en main l’entretien indispensable au moins une fois par an de votre système de chauffage.