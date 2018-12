Du changement à la Maison de la Presse !

Bruno et Sylvie Chenet, de la Maison de la presse de Vendôme, passent la main à Charly Chevallier en cette fin d’année et la librairie ouvre ainsi un «Nouveau Chapitre».

Tout en restant dans la continuité, des changements vont intervenir dés le début de l’année 2019. En effet, le nouveau gérant va développer des évènements au sein de la librairie comme plus de signatures avec des auteurs ou des manifestations également afin d’animer ce lieu où se trouvent plus de 10 000 titres en permanence. Le rayon BD avec une offre supplémentaire et le développement du rayon papeterie et jolis stylos de marque sont aussi prévus.

L’équipe reste la même, Justine et Jade continueront à conseiller les lecteurs sur les livres coup de cœur de la librairie avec Charly Chevallier. La librairie «Le Nouveau Chapitre» bénéficie du soutien de Ciclic, de la Région Centre Val-de-Loire et de l’Etat (CNL, Drac Centre Val-de-Loire) dans le cadre de l’aide à la librairie et aux points de vente du livre.

Le Nouveau Chapitre – 21 Rue du Général de Gaulle, 41100 Vendôme – tél. 02 54 89 86 41

