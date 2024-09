En 2024, le groupe MINIER fête ses 90 ans.

Au fil de ces 90 années, l’entreprise familiale s’est développée et a su se diversifier en conjuguant de nombreux savoir-faire et technologies maîtrisées dans les domaines liés aux matériaux.

Aujourd’hui, après la transmission récente de la holding par Francis Minier à son fils Bertrand, le groupe MINIER se compose de différentes sociétés qui sont toutes liées : MINIER Granulats, MINIER Béton, MINIER Travaux Publics, MINIER Négoce, MINIER Transports, MINIER Atelier, Axylis.

La production et la vente de produits essentiels à la construction, la rénovation, la voirie et tout autre chantier d’aménagement sont destinées aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités. Elles s’accompagnent de prestations de travaux publics, de transports et de recyclage et incluent également des services d’études, de contrôles et d’essais environnementaux.

De nombreuses références pour embellir vos extérieurs.

Depuis juillet 2020, l’entreprise s’est étoffée d’un nouveau service, MINIER Négoce dans la Zone de la Bouchardière à Naveil pour tous les aménagements extérieurs et décoratifs des maisons des particuliers.

« Aujourd’hui, nos clients demandent et désirent des produits et services utiles et esthétiques pour leurs jardins ou espaces verts. Avec nos 250 références qui se complètent au fur et à mesure, la large gamme répond aux désirs de tout à chacun » explique Geoffrey Davoust, Responsable Commercial Granulats et du négoce chez MINIER. En effet, sur sa plateforme avec showroom, on y retrouve tous les produits de base que conçoit l’entreprise, sable, gravier ou calcaire de forme de la branche MINIER Granulats, mais également des produits plus élaborés comme le sable pour amendement, la terre végétale ou de bruyère jusqu’aux produits sur mesures, paillettes d’ardoise, pouzzolane et paillage peuplier ou châtaignier, mais également des dalles et pieux en ardoise et en schiste pour des décorations peu communes pour les jardins. Vous y trouverez aussi vos murs de clôtures avec les gabions, cages de fer qui sont soit préremplies de pierres ou laissées au choix du client pour des cailloux roses, noirs ou gris/jaune.

« Environ deux tiers des matériaux proposés proviennent de nos carrières ou de fournisseurs français, tandis que le tiers restant provient principalement d’Espagne, notamment pour les graviers roulés et l’ardoise ».

Cette vaste gamme de choix est disponible aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers.

Un showroom permet de visualiser les nombreuses références en situation, avec toute la gamme de produits complémentaires, mais indispensables pour le jardin, tels que le géotextile, la toile de paillage, le gazon synthétique, les bordures, les stabilisateurs de gravier type Nidagravel et les gabions.

« Pour un client souhaitant aménager une allée ou une cour, nous fournissons tout le nécessaire, du géotextile après décaissement jusqu’aux gravillons décoratifs et aux bordures. Les matériaux peuvent être retirés directement à la plateforme ou livrés en vrac ou en big bag de 250 kg à 1,5 tonne.

Le service logistique étudie avec vous l’accès aux sites, chantiers et propriétés pour garantir la livraison de votre commande dans les meilleures conditions et délais », explique Geoffrey Davoust.

La livraison est assurée par MINIER Transport, quelles que soient la quantité et la distance, avec des camions classiques pour le vrac ou des camions grues pour déposer les big bags à l’endroit souhaité par le client.

MINIER Négoce propose ses services aussi bien aux bricoleurs qui réalisent eux-mêmes leurs travaux et ont simplement besoin des matériaux, qu’aux particuliers qui sollicitent les prestations complètes de MINIER TP (entre autres) pour aménager leurs allées et cours gravillonnées.

Depuis 90 ans, le groupe MINIER, avec ses différentes branches, est au service de ses clients et innove en permanence pour répondre à leurs besoins.