En 2024, le Groupe Minier fête ses 90 ans

Au fil de ces 90 années, l’entreprise familiale s’est développée et a su se diversifier en conjuguant de nombreux savoir-faire et technologies maîtrisées dans les domaines liés aux matériaux.

Aujourd’hui, après la transmission récente de la holding par Francis Minier à son fils Bertrand, le groupe MINIER se compose de différentes sociétés qui sont toutes liées : MINIER Granulats, MINIER Béton, MINIER Travaux Publics, MINIER Négoce, MINIER Transports, MINIER Atelier, Axylis.

La production et la vente de produits essentiels à la construction, la rénovation, la voirie et tout autre chantier d’aménagement sont associés aux prestations de transports, de travaux publics et de recyclage et s’étendent également aux études, contrôles et essais environnement.

Tous ces produits innovants et ces services de qualité s’adressent aux professionnels, aux collectivités et aux particuliers et vous seront présentés plus en détail tout au long de l’année dans les pages du Petit Vendômois.

Dans le cadre des 90 ans du groupe, MINIER Béton fête, en même temps, ses 40 ans d’expérience.

En 1984, la première Centrale à Béton MINIER est opérationnelle à Sargé-sur-Braye, au lieu-dit Monplaisir. De plaisir en plaisir, avec ce nom prédestiné, les centrales se sont développées avec le temps. Sept sites sont aujourd’hui implantés en Loir-et-Cher, Indre- et-Loire, Sarthe, Loiret et prochainement un retour en Eure- et-Loir.

« Nos clients sont d’une part les grandes entreprises nationales du bâtiment, mais aussi les artisans ou les paysagistes locaux, sans oublier les particuliers. Depuis le début, nous avons mis les moyens dans la mise en œuvre de nos produits et répondons aux exigences de nos clients à la bonne utilisation du béton » détaille Bruno Midoux, directeur de MINIER Béton, depuis 35 ans dans l’entreprise.

60 collaborateurs chez MINIER Béton, formés en permanence

Dans le groupe MINIER, l’humain a toujours été au cœur des préoccupations, essentiel à la réussite de l’entreprise. En interne comme en externe, la formation des collaborateurs est primordiale pour suivre le mouvement de l’innovation et les évolutions technologiques. « Que tout le personnel soit formé aux produits est capital, y compris nos chauffeurs. Quand ils arrivent chez le client, ils savent parfaitement ce qu’ils transportent et connaissent leur champ d’action en les conseillant dans sa mise en œuvre ».

Des recherches et développement quotidien sur les produits

Aujourd’hui, Minier béton est sur tous les fronts techniquement ce qui lui permet de proposer sur son secteur de nouveaux bétons grâce, notamment, à la recherche engagée du laboratoire au sein du groupe, la société Axylis.

« Nous sommes fiers de présenter régulièrement à nos clients de nouvelles solutions.

Le fait également de s’être associé à des chantiers parisiens ces dernières années, nous a perrmis de nous en inspirer tout en progressant dans nos produits. nous sommes montés en gamme et en catégorie avec plus de 700 recettes dans le catalogue de chaque centrale à ce jour pour répondre à toutes les demandes » poursuit

le directeur.

L’environnement, une préoccupation quotidienne chez MINIER Béton

L’ultra-bas carbone est une demande planétaire afin de réduire l’empreinte carbone. « 7% de l’empreinte carbone sur la planète est liée à la construction des bâtiments et 5% attachés à la seule fabrication du ciment.

L’utilisation de liants de moins en moins carbonés pousse nos fournisseurs à s’approcher du zéro carbone. L’innovation environnementale est notre préoccupation majeure de ces dix prochaines années » poursuit Bruno Midoux.

L’intégration également du granulat recyclé dans la fabrication du béton à hauteur de 10 à 20%, avec le pari réussi dernièrement d’en utiliser 100% et une parfaite gestion de l’eau utilisée en circuit fermé, permettent l’économie des ressources naturelles.

Chez MINIER, la protection de l’environnement passe également par l’innovation.