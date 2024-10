En route vers l’emploi

En septembre, la formation « Visa + » financée par la Région Centre-Val de Loire se terminait après 3 mois d’activité diverses dont un travail collectif choisi par les 7 stagiaires sur le bois de l’Oratoire au nord de Vendôme.

Reprendre confiance en soi et travailler son projet de vie peuvent à un moment dans notre vie faire l’objet de réflexion et d’approfondissement. «Visa + est une formation qui permet de se relancer dans une dynamique de recherche d’emploi à un moment où c’est compliqué. Pendant cette formation nous travaillons beaucoup sur la valorisation des compétences qui souvent sont transférables vers d’autres secteurs. Les gens qui se donnent les moyens y arrivent» souligne Jean-Philippe Guiggia, formateur et coach.

Pendant ces trois mois de stage et de reprise en main de ses compétences, le groupe a travaillé sur le thème du bois de l’Oratoire. « A travers un mémoire de 52 pages, le fil conducteur de la formation, ils ont su retracer l’histoire pas toujours simple de ce bois emblématique du Vendômois, définir la faune et la flore de ce lieu, son économie et les différentes activités qui s’y déroulent. Un gros travail de recherche, de rencontre avec différents acteurs et associations du Vendômois à leur initiative et qui fait partie de la formation » poursuivait le formateur.

Et en cette fin de formation, après trois mois, ce groupe a retrouvé la motivation car 100 % des stagiaires ont réintégré le marché de l’emploi !