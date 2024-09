Enquête statistique sur les terres labourables

La moitié de notre territoire régional est occupé par des terres labourables. Comme chaque année, celles-ci font l’objet d’une enquête statistique strictement confidentielle qui permet d’estimer, sur l’ensemble du territoire national, les rendements en grandes cultures et les prévisions de semis pour l’année suivante. Pendant tout le mois d’août, lors de cette première vague d’enquête, 25 enquêteurs ont joint par téléphone 1600 exploitations concernées afin de collecter ces informations qui portaient sur les surfaces et rendements des céréales à paille ainsi que le colza, le pois, les fèves et féveroles. Une seconde vague se déroulera entre novembre et décembre sur les surfaces et rendements des autres cultures.