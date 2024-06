60% de l’espace régional est dédié à l’agriculture. Cependant, cette surface est constamment menacée par l’artificialisation des sols ou l’enfrichement. La région Centre-Val de Loire perd chaque année sur cette dernière décennie 4500 ha. La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) lance une enquête sur l’occupation du territoire. Mise en place pour qualifier les occupations et les usages de l’espace sur l’ensemble du territoire national, cette enquête se déroulera de la mi-juin à la mi-septembre. Pour réaliser cette enquête et constituer un échantillon national, 4 600 points sur notre région feront l’objet d’une observation par des agents recrutés spécialement et munis d’une carte officielle avec photo et d’une carte d’accréditation.