Fromages et légumes bio à la Ferme du Petit Pont

Sur un hectare de maraîchage et quatre de pré, Elise Guellier et Julien Porcq, jeunes associés, produisent des fromages de chèvre et des légumes depuis presque 10 ans à Azé, une production que l’on retrouve en particulier dans le magasin «Les Bio du coin» à Montrieux mais également sur place ou au petit marché bio du mercredi soir devant la mairie de Vendôme.

Une production de fromages qui doit reprendre fin mars, les chèvres vont mettre bas ces jours prochains après 5 mois de gestation. «Nous respectons le cycle naturel des bêtes, il n’y a pas de production de fromages au nouvel an, pas de lait l’hiver, donc pas de fromages pour les fêtes de fin d’année. Le bio était une évidence dès l’installation en 2011, d’abord en légumes puis notre première fabrication de fromages en 2013 après la construction de la bergerie en 2012» détaille Elise, bac horticole et diplôme caprin en poche. Nourri principalement de l’herbe en saison, foin bio et de céréales bio, le cheptel de plus de 50 chèvres produit 25 000 litres de lait par an. «Nous n’achetons aucun aliment fabriqué et nos fournisseurs sont nos voisins. La fabrication d’un fromage exige 1 litre de lait avec une concentration du lait en début et fin de cycle, l’été le lait est plus clair et plus léger car plus d’eau consommée par la chèvre» poursuit Elise. La nouveauté testée depuis l’année dernière est la tome de chèvre qui a demandé un agrandissement de la fromagerie pour sa production. «Une fabrication différente car la tome demande plus de lait qui est chauffé à 36 degrés et plus de temps d’affinage dans notre cave».

Avec deux productions, maraîchère et caprine, outre la saisonnalité qui offre à l’exploitation aucun moment de non-production, il existe des interactions, le fumier par exemple, très pailleux qui permet un apport pour les sols. Que ce soit l’été comme l’hiver, les légumes produits sont de saison. Les 1500 m2 de serre servent à la production de légumes plus délicats. «Tout ce qui pousse dans notre région nous le faisons, nous testons même l’endive en ce moment qui reste une production particulière car cela se fait en deux temps» explique Julien, BTS en horticulture en poche. A la Ferme du Petit Pont cette production diversifiée permet à l’exploitation de vivre toute l’année car lorsque la chèvre ne produit plus de lait de décembre à mars, les légumes d’hiver occupent les exploitants. Et inversement en avril et mai, pendant que les légumes plantés en terre poussent, les fromages sont en pleine saison.

S’occuper du cheptel et de la fabrication des fromages, maraîcher un hectare de légumes et fruits divers avec peu de mécanisation, être présent pour vendre sa production, Elise et Julien s’ennuient peu dans leur métier qu’ils exercent avec passion, l’éthique bio et naturelle en plus.

La Ferme du Petit Pont – Azé : La production de fromages et de légumes se trouve au magasin «Les Bio du coin» à Naveil-Montrieux, sur le marché bio du mercredi soir devant la mairie de Vendôme (16h-18h30) ou sur place directement à la ferme le vendredi de 17h à 19h.

Alexandre Fleury