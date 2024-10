La rentrée pour le CEV

En ce mois de septembre, le Cercle des Entreprises du Vendômois (CEV) faisait sa rentrée en réunissant une trentaine de membres et futurs adhérents pour son assemblée générale et en élisant un nouveau bureau pour l’année.

Après une récapitulation des actions de l’année passée, comme les relations qu’organise le CEV entre les collégiens et les entreprises, l’animation à la Semaine de l’industrie ou des rencontres inter-entreprises, un nouveau bureau fut élu et une nouvelle présidente désignée, Thérèse Aldebert de l’entreprise Florilège qui succède à Bérangère Thyreau.

Pour cette nouvelle année 2024-2025, plusieurs axes ont été décidés collégialement comme soutenir à nouveau des relations étroites Ecoles-Entreprises afin de soutenir l’orientation des jeunes en les aidant par exemple à trouver plus facilement des stages, communiquer sur le bassin d’emploi et ses entreprises. Maintenir également des rendez-vous réguliers où chaque mois le CEV proposera à ses membres une information sous forme de conférence ou table ronde sur un sujet innovant, une actualité ou partager une expérience comme prochainement une rencontre autour de l’utilisation de l’Intelligence Artificielle. «Nous désirons aussi améliorer la connaissance de notre territoire, ses atouts et perspectives en faisant appel aux instances représentatives comme la CCI par exemple. Le but est de favoriser notre ancrage local au service de l’économie de tout le territoire Vendômois» concluait la nouvelle présidente.