La situation économique des boulangers à l’ordre du jour

Préoccupante depuis plusieurs mois, la situation des boulangers, notamment de Loir-et-Cher, s’avère plus problématique encore depuis le début de l’année. Augmentation du prix des matières premières comme la farine et le beurre, des emballages et, surtout, de l’énergie.

David Herbault, boulanger à La Chapelle-Vendômoise, a illustré ce dernier point, en affichant en toute transparence sur sa vitrine, ses factures de janvier-février 2022 et la même en 2023. La différence entre les deux, 10.000 € soit une augmentation de 600 %.

Sans représentation syndicale sur le département, le boulanger a commencé à fédérer ses homologues rencontrant des difficultés et à faire remonter auprès des différentes instances ces cas de plus en plus nombreux.

Rencontre avec les députés, en compagnie du président de la CMA, Stéphane Buret, puis échange avec la Ministre du Commerce, Olivia Grégoire… Les échanges sont allés bon train jusqu’à une réunion technique avec le directeur régional d’EDF, Jean-Paul Combemorel, initiée par Christophe Marion et Mathilde Desjonquères.

« La première partie de la réunion a été consacrée à la mise en perspective des raisons de l’évolution et de la volatilité du marché de l’énergie. Face à cette situation, beaucoup de clients sont revenus vers EDF qui n’en a refusé aucun et s’est donc retrouvé face à un volume imprévu », relate Christophe Marion.

Et d’expliquer aussi la difficulté de faire du cas par cas compte-tenu de la multiplicité des contrats et des différents amortisseurs mis en place.

Après cette réunion du 20 avril, il a été décidé d’organiser, par le biais de la CMA, une rencontre entre les boulangers et des conseillers EDF aguerris afin, non seulement, de vérifier la pertinence des différentes factures mais aussi et surtout d’adapter les contrats aux situations individuelles des artisans.

« La difficulté de trouver l’interlocuteur compétent et décideur est lourde pour les boulangers qui sont focalisés sur leur activité. C’est déjà un point sur lequel une solution est apportée. Après ces temps d’échanges, un bilan sera dressé et les boulangers du département seront suivis, pas à pas, dans leurs démarches. »