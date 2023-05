La Société Départementale d’Agriculture en assemblée

Au-delà de l’organisation des comices agricoles, la Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher (SDA41) s’est diversifiée depuis quelques années avec la mise en place de nouveaux événements, tout au long de l’année, au service de la promotion des exploitants agricoles du département.

Organisatrice des foires et concours agricoles comme pour les vins ou les fromages en Vendômois, la SDA41 se tourne de plus en plus vers des actions pédagogiques afin de mieux faire connaître le monde agricole et ses produits aux écoliers ou collégiens du département. « Sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques alimentaires par la confection de repas de qualité variés, équilibrés et à base de produits locaux est un objectif fort pour la SDA41 en collaboration avec le Conseil départemental. L’évaluation de certaines productions locales a même été organisée lors d’activités péri-scolaires par des jeunes de 7 à 10 ans pour les initier au goût. » soulignait Jacky Pelletier, président de la SDA41 lors de son Assemblée Générale.

La SDA41 promeut depuis peu également, outre les productions de vin, de cidre, de citrouille ou de fromage de chèvres, la bière loir-et-chérienne et reste un partenaire fort lors du salon de la Bière de Saint-Firmin-des-Prés qui se déroule depuis trois ans en septembre. Dans les starting-blocks de l’organisation du prochain comice qui se déroulera à Thoré-la-Rochette en juin prochain, seul comice du département pour 2023, la SDA41 est bien au service des producteurs et de l’agriculture du département.