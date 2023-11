Le chauffage vendômois d’hier

Au début du XXe siècle, chéneaux et châssis représentent une part importante de la production de la fonderie Genevée à Fréteval. Pour autant, la diversification est déjà lancée.

En effet, la société présente dans son catalogue de 1911 des intérieurs complets de cheminées (quatre modèles avec trente-six décors possibles), des cheminées en une pièce (quatre-vingt-dix-neuf versions selon taille et modèle), des ornements pour cheminées (soixante-trois modèles), des plaques de fond (trente-quatre décors), des devants de cheminée (onze décors), des cheminées en fonte (dix-neuf versions), des poêles de salles-à-manger, des cheminées calorifères ainsi que des poëles pour salles de réunions et guérites. Il est à noter que ces cheminées sont dotées d’un système récupérateur de chaleur dont la distribution est assurée par un ensemble de tubes. S’ajoutent à cela des lessiveuses, des éviers émaillés, des porte-savons et des dessous-de-plat également émaillés, des fers à repasser ou des pieds de bancs.

Après la fin de la première guerre mondiale, l’évolution des modes de vie et, notamment, une progression sensible des notions de confort au sein des habitations, va engendrer une nouvelle diversification de la gamme et la création de nouveaux produits. Ainsi, en 1923, débute la fabrication des appareils de chauffage et de cuisine dont les séries Phénix et Perfector qui connaîtront plusieurs versions avec une impressionnante gamme de couleurs. De nombreux modèles seront produits au cours des décennies suivantes et rythmeront le quotidien de nombreuses familles bien au delà du Vendômois. Réalisées en fonte émaillée, ces cuisinières à charbon sont produites à la fonderie de Saint-Ouen où l’émaillerie a été transférée. L’usine se trouve alors à l’emplacement actuel du restaurant MacDonald’s.

Après le coup de frein brutal donné par la seconde guerre mondiale, l’essor des arts ménagers reprend avec la fameuse cuisinière Gazelle. Elle est fabriquée entièrement en fonte et intègre de nombreuses innovations. Elle est dotée de quatre feux, d’un dosseret avec commande de radiateur (elle permet de chauffer de l’eau qui alimente un ou plusieurs radiateurs reliés par une tuyauterie), d’un tiroir révélant un grill avec lèche-frite tandis qu’un autre donne accès au four. Mais, d’autres modèles sont aussi proposés au public comme la cuisinière Sirène ou Castor et Pollux qui, déjà, permet deux types d’alimentation : au charbon et au gaz (chacun alimentant un four spécifique).