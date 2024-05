Le commerce vendômois en assemblée générale

La Fédération du Commerce Vendômois (FCV) et l’Union Commerciale et Artisanale de Vendôme (UCAV) tenaient leur assemblée générale en commun comme le veut la tradition. Un bilan plutôt positif et des projets pour l’année en cours, voire pour les années suivantes, donnent des perspectives encourageantes.

La salle de Courtiras était remplie pour cette assemblée générale ordinaire autour de ses deux présidents, Jean-Marie Michel-Anglarex pour l’UCAV et Laurent Perrotin pour la FCV en présence de Laurent Brillard, maire de Vendôme, Alia Hammoudi conseillère municipale et Marie Jolly, 2e vice-présidente de la CCI en charge du commerce. «Être adhérent à l’UCAV ou à la FCV, c’est soutenir le commerce vendômois en profitant d’une communication visible sur les réseaux, en bénéficiant des outils mis en place comme la Clé Vendômoise ou les chèques-cadeaux» reprenait Laurent Perrotin dans sa présentation, encourageant chacun à s’engager auprès de la clé vendômoise pour animer et garder les consommateurs à Vendôme. Détaillant celle-ci pour l’année 2023, 92 048€ ont été distribués aux clients sur leurs cartes qui en ont dépensé 86 475€ favorisant ainsi la consommation locale.

Cette réunion a permis également de revenir sur plusieurs animations que la FCV et l’UCAV mettent en place dans l’année comme la braderie ou «Les Jours Champalu». Participation pour certains commerçants à la manifestation de l’USV «Vendôme à Vélo» en offrant des chèques cadeaux aux trois concours de ce week-end festif. «Octobre Rose» avec plus de 50 commerçants mobilisés qui décorent de rose leur vitrine.

Pour cette année en cours, toutes les animations sont à nouveau reconduites comme la nuit des soldes en juin ou les animations de Noël. Cette année devrait également voir (enfin) la dématérialisation de la Clé Vendômoise qui pourrait être sans contact dans les mois à venir sur les TPE des commerçants adhérents. En fin d’assemblée générale, la fusion de ces deux associations revenait sur la table des négociations avec, cette fois-ci, une avancée plus prometteuse. La discussion avec la mairie s’est également engagée sur un marché de Noël plus qualitatif.

Affaires à suivre….