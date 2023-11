Le Département maintient ses ambitions

En dépit d’un contexte financier complexe et contraint imposé par les évènements nationaux et internationaux qui engendrent des perspectives économiques incertaines à court et moyen termes, le Conseil départemental de Loir-et-Cher dans le cadre de sa politique d’investissement pour l’avenir du territoire ne renonce pas à ses ambitions avec un projet de budget évoluant à la hausse à 470 M€ contre 437 M€ en 2023. Ainsi l’entretien, la modernisation et la sécurisation des infrastructures routières et la poursuite de la modernisation des collèges sont maintenues comme la décision de maintenir le tarif des cantines dans les collèges afin de préserver le budget des familles.