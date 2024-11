Le mix énergétique à la Vendômoise

C’est à Renay, dans le Vendômois, que l’entreprise familiale Deshayes-Derevier est devenue exemplaire du fameux mix énergétique.

En 1990, l’exploitation agricole enrichie d’une entreprise de travaux agricoles et forestiers proposent entre autres de l’épandage et du pressage de paille. Dans les années qui suivent, la valorisation des déchets forestiers transformés en plaquettes entraînent Laprovol dans l’univers de l’énergie.

C’est en 2010 que la famille se lance dans l’aventure de la méthanisation avec Terbiogaz puis, moins de dix ans plus tard, expérimente un nouveau procédé de méthanisation sous le nom de Methasec. Le gaz ainsi produit est transformé en électricité vendue sur le réseau classique. «Ce sont des investissements lourds avec une rentabilité à très long terme», explique Loïc Derevier, l’un des enfants des fondateurs.

Si l’inventivité technique et la production d’énergie de proximité a enthousiasmé Odile Deshayes et Paul Derevier, les créateurs de l’entreprise, elle s’est aussi transmise à leurs trois enfants qui sont désormais pleinement engagés. Lucie est ingénieur logistique, Simon a un DUT en génie électrique informatique industriel et, Loïc a suivi le double cursus DUT génie mécanique et productique ainsi qu’un BTS agronomie et production végétale. Des formations complémentaires qui permettent de se lancer dans une nouvelle diversification.

Pour compléter l’ensemble, certaines toitures de l’installation se sont couvertes de panneaux photovoltaïques. Une adhésion ancienne qui a également conduit l’entreprise à se diversifier en devenant agence commerciale pour le déploiement des panneaux photovoltaïques en autoconsommation proposée par Le Triangle, entreprise voisine fondée par le frère d’Odile, Gilles Deshayes.

Ce complément d’activité, s’adressant directement aux consommateurs particuliers, permet également la mutualisation de certains savoir-faire ainsi que de matériels. Un mix énergétique qui investit pour l’avenir.

Si cette entreprise s’est engagée depuis longtemps dans la production d’énergie notamment au travers de la valorisation des déchets, d’autres s’y sont lancées de façon connexe avec le vote de la loir ApER. L’article 40 de cette loi rend obligatoire l’implantation de panneaux photovoltaïques sur ombrières sur les parcs de stationnement extérieurs existants au 1er juillet 2023, de plus de 1 500 m2, sur au moins 50 % de la superficie des parcs. D’ores et déjà plusieurs entreprises vendômoises ont investi en ce sens comme le centre Leclerc qui a installé des ombrières sur l’essentiel de son parking. Le nouveau magasin Lidl, qui va ouvrir le 27 novembre, a intégré ce dispositif dès sa construction. Mais, la grande distribution n’est pas seule à s’impliquer dans la démarche. Ainsi, le restaurant routier à Pezou a initié l’installation d’ombrières sous lesquelles, cette fois, ce sont des camions qui trouveront un abri producteur d’énergie.