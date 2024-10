Le tourisme vert, économie vertueuse

Avec un impact économique de plus de 28 millions d’euros et près de 300 emplois créés, Gîtes de France Loir-et-Cher continue de jouer un rôle crucial dans la dynamisation des économies locales et la préservation du patrimoine. En effet, acteur incontournable du tourisme authentique, Gîtes de France depuis sa création en 1976 s’est affirmé dans un réseau dynamique et engagé avec ce rôle de soutien indéniable des économies locales, véritable acteur de l’attractivité des zones rurales. Aujourd’hui plus de 300 propriétaires proposent plus de 400 logements (gîtes, chambres d’hôtes et gîtes de groupe) sur l’ensemble du département apportant ainsi un équilibre socio-économique indéniable pour nos territoires ruraux.