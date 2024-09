Le Trèfle du Perche médaillé d’or

L’EARL du Petit Perche à Romilly a décroché, non pas une mais deux médailles au concours Fromagora fin juin lors de sa dernière édition à Sainte-Maure-de-Touraine (37), seul et unique concours national qui se déroule tous les 2 ans. En effet, 150 dégustateurs ont jugé 329 échantillons de fromage de chèvre fermier venant de toute la France, répartis en 40 catégories. Ainsi l’EARL du Petit Perche a décroché la médaille d’or pour son fromage de chèvre fermier et une autre en or également pour son emblématique Trèfle du Perche parmi 112 producteurs fermiers participant à ce concours. Une distinction qui vient récompenser tout le travail de ce producteur vendômois.