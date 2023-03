Pour relever le défi de renouveler une génération d’actifs en agriculture, les réunions des groupes de travail régionaux sont lancées pour contribuer au projet de pacte et de loi d’orientation et d’avenir agricoles comme annoncé par le Président de la République en septembre. La concertation régionale, copilotée par la préfète de région et le président du Conseil régional, a démarré en février par une plénière d’ouverture qui a permis de commencer à poser les premières bases de réflexion et de préciser les travaux à venir. En effet, 166 000 exploitants agricoles seront partis à la retraite d’ici à 10 ans en France et en Centre-Val de Loire, 70% des agriculteurs auront arrêté leur activité d’ici à 20 ans. Une réunion de clôture de cette concertation est prévue le 21 avril.

Les acteurs de la région peuvent dès à présent contribuer en ligne sur le site de la Chambre régionale d’agriculture ( Les acteurs de la région peuvent dès à présent contribuer en ligne sur le site de la Chambre régionale d’agriculture ( centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr ) Rens. et demande d’information : concertation-loa@centre-chambagri.fr