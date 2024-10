Lunetterie de luxe à Vendôme

Le Groupe ICARE, créateur et fabricant de lunettes haut de gamme depuis 1998 en Chine et au Cambodge, installera une unité de fabrication à Vendôme. Fort de son succès international, le groupe a fait le choix de rapatrier un centre de production industriel haut de gamme avec une base logistique dans la zone de la gare TGV et un show-room dans une partie des anciennes écuries du Quartier Rochambeau, avec le projet de transformer ce lieu en une véritable vitrine de l’entreprise en France et à l’étranger. «C’est à nouveau la preuve du dynamisme de notre territoire que de voir, après Vuitton, Sisley et Marie Daâge, une nouvelle entreprise de luxe s’implanter à Vendôme» soulignait Laurent Brillard, maire de Vendôme.